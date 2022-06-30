Кормилась звезда "с ладошки" страны, заявил публицист

Известный журналист Евгений Додолев решил поведать интересную историю об Алле Пугачевой, вокруг которой то и дело ходят разговоры после ее отъезда в Израиль. Медиаменеджер заявил, что Примадонна получала, как и многие другие, неплохую сумму "с ладошки" государства, а теперь воротит от России нос.

Оказалось, что среди "креативного класса" к таковым можно причислить не только Пугачеву, но и Чулпан Хаматову с Анной Нетребко. И вся информация размещена в открытых источниках – на сайте государственных закупок. Впрочем, миллионы – несущественные деньги для российской богемы. На один миллион одна компания из этой среды может только пообедать.

Суть в огромных гонорарах. За один концерт Примадонна когда-то получала порядка 40 миллионов рублей.

"Речь даже не о заработке и его размере. А о том, что деньги эти – государственной корпорации", – высказался Додолев.

А не так давно журналист Антон Красовский заявил, что у него имеется "компромат" на Пугачеву, если той вдруг вздумается мстить в случае заведения уголовного дела на Максима Галкина.