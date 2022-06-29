Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Примадонна сильно встревожилась, когда появились слухи о том, что ее супруг Максим Галкин может стать фигурантом уголовного дела из-за распространения недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Поговаривают, что Пугачева заявила в ответ о готовности к худшему, если над мужем нависнет угроза. Мол, Пугачева не станет молчать и "уже не остановится"
Ситуацию прокомментировал российский журналист Антон Красовский, заявивший, что обладает неким компроматом на звезду отечественной сцены. Блогер уточнил, что лично Пугачева ему ничего не рассказывала, однако у него, тем не менее, найдется, чем удивить общественность.
Известный интервьюер вспомнил некий случай, который якобы произошел с Пугачевой.
"Расскажите,как просили у начальника бабки на юбилей. А он вам в ответ ваши счета из казино показал", – высказался Красовский.
Впрочем, журналист не стал вдаваться в детали. Некоторые медиа предположили, что "начальник" – некий видный чиновник, с которым Пугачева якобы имела связи.
Не так давно знаменитый шансонье Александр Розенбаум впервые высказался по поводу отъезда Аллы Борисовны в Израиль. Артист продолжает с теплотой относиться к близкому человеку и отказывается хаять Примадонну, утверждая, что не позволит себе осуждать ее решение.
Америка пошла путем фюрера и может проиграть
НАТО посоветовали поскорее принять необходимые меры