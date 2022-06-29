Пугачевой пригрозили "компроматом" после угроз в адрес властей

Пугачевой пригрозили "компроматом" после угроз в адрес властей
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Журналист пообещал выдать подробности про весьма интересный случай из биографии певицы

Примадонна сильно встревожилась, когда появились слухи о том, что ее супруг Максим Галкин может стать фигурантом уголовного дела из-за распространения недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Поговаривают, что Пугачева заявила в ответ о готовности к худшему, если над мужем нависнет угроза. Мол, Пугачева не станет молчать и "уже не остановится"

Ситуацию прокомментировал российский журналист Антон Красовский, заявивший, что обладает неким компроматом на звезду отечественной сцены. Блогер уточнил, что лично Пугачева ему ничего не рассказывала, однако у него, тем не менее, найдется, чем удивить общественность.

Известный интервьюер вспомнил некий случай, который якобы произошел с Пугачевой.

"Расскажите,как просили у начальника бабки на юбилей. А он вам в ответ ваши счета из казино показал", – высказался Красовский.

Впрочем, журналист не стал вдаваться в детали. Некоторые медиа предположили, что "начальник" – некий видный чиновник, с которым Пугачева якобы имела связи.

Не так давно знаменитый шансонье Александр Розенбаум впервые высказался по поводу отъезда Аллы Борисовны в Израиль. Артист продолжает с теплотой относиться к близкому человеку и отказывается хаять Примадонну, утверждая, что не позволит себе осуждать ее решение.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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