Мэтр еще не выдал ответ

Максим Галкин уже несколько месяцев живет в Израиле, где занимается любимым делом – выступает с программами перед публикой и обдает островым словцом публичных персон. Не стал стесняться в выражениях шоумен и перед известным режиссером Никитой Михалковым, которого разнес за его "Бесогон".

Супруг Примадонны считает, что прославленный киномэтр стал тем, про кого однажды стал снимать свою программу – не тем, кто когда-то мог "гнать бесов", а тем, кто "гонит пургу", отмечает РИА ФАН.

Во время одного из концертов Максим выдал целую реплику, наполненную колкостями – хотя выражения остались в рамках цензуры, пишет "Общественная служба новостей".

"Он уже не бесов гонит, а пургу. У Михалкова в голове "большой мохнатый шмель", – съязвил шоумен на одном из своих концертов.

Кстати, в Ростовской области нашелся блогер, которого оскорбили высказывания Галкина о Вооруженных силах России. Гражданин и хороший человек обратился к главк регионального МВД, где обращение передали в Следственный комитет.