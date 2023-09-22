Убитую горем Пахмутову похоронят рядом с мужем

Убитую горем Пахмутову похоронят рядом с мужем
Фото: Tereshchenko Svetlana/news.ru/www.globallookpress.com
Композитор просила о маленьком месте на кладбище

На уходящей неделе прошли похороны поэта-песенника Николая Добронравова. Церемония состоялась в закрытом режиме, поскольку никто из близких не хотел, чтобы потревожили состояние его супруги Александры Пахмутовой. 93-летняя женщина, по словам знакомых, убита горем из-за потери любимого мужа.

На похоронах Добронравова она была одета в теплое пальто, несмотря на жару. Дополнительно ее плечи покрывала меховая накидка. Передвигалась композитор исключительно под руки. При этом очевидцы говорят, что женщина бодрилась и старалась поднимать настроение окружающим, рассказывая интересные истории о покойном. 

Однако только близкие понимали, как тяжело она переносит происходящее. Поэтому подставили к ней дежурных врачей, которые следили за ней в течение всей церемонии. При этом убитая горем Пахмутова уже начинала готовиться к собственным похоронам, когда ее супруга закапывали в могилу.

"Рядом оставили место для меня? Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек", – шутила она.

Вряд ли кто-то решится разлучить женщину со своим супругом после смерти, поэтому неисключено, что место рядом с Добронравовым знаменитости на Новодевичьем уже подготовили.

Как сообщает МИР24, в конце церемонии Александра Пахмутова поблагодарила всех, кто пришел проститься с ее мужем.

На похоронах также присутствовал Станислав Садальский, который рассказал историю о визите Путина к Пахмутовой. Он также заявил, что покойный жил довольно скромно, передает Общественная служба новостей.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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