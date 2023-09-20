Ничего святого: Пахмутову решили добить после смерти мужа

Женщину не могут оставить в покое

Александра Пахмутова тяжело переживает кончину любимого супруга. Для композитора он был надежным тылом и опорой. Осознание его гибели пришло к ней лишь спустя сутки после траурного известия, и теперь знаменитость пытается как-то справиться с горем.

Как сообщает телеканал "360", состояние Пахмутовой оставляет желать лучшего. Женщина постоянно плачет, поэтому близкие держат ее на успокоительных. Однако они надеются, что она сможет вынести эти потрясения.

Масла в огонь подливает внимание журналистов к происходящему с музыкантом. Певец Юлиан, знакомый с ситуацией, пожаловался, что, по его мнению, Александру Николаевну решили добить после смерти мужа. Сейчас она не в состоянии даже выйти из дома, поскольку под ним круглые сутки дежурят работники СМИ.

"Налетели, словно коршуны. Рвутся через охрану подъезда, к квартире. Ничего святого у людей нет", – заявил он в беседе с МК.

Артист утверждает, что 93-летняя Пахмутова не может разговаривать после трагедии. Журналистов просили не изводить ее, но те не понимают. В итоге знаменитость дышит свежим воздухом только через форточку.

Прощание с Добронравовым состоится 20 сентября в концертном зале имени Чайковского. Поэта-песенника похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает МИР 24.

Ранее "Утро.ру" сообщало, какое завещание оставил Ддобронравов после своей смерти.