Пахмутова озвучила свое главное желание после смерти Добронравова

Композитор держится стойко

Москва готовится к прощанию с легендарным российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Автора хитов советской эпохи похоронят на Новодевичьем кладбище.



На траурной церемонии будет присутствовать вдова поэта, 93-летняя композитор Александра Пахмутова. Сейчас друзья и близкие стараются всячески поддержать ее, при этом держится она весьма стойко, так как была морально готова к уходу супруга.

Сейчас все разговоры в доме Пахмутовой только о покойном муже. И хотя она терпеливо сносит все назойливые звонки от журналистов и общественников, у нее на уме только одно.

"Надо проводить Коленьку достойно", – пожелала Пахмутова.

Стоит отметить, что в последний год Николай Добронравов сильно болел и был очень слаб. Он уже не передвигался самостоятельно, а перед смертью был госпитализирован в одну из московских клиник. 94-летний поэт не дожил до своего юбилея всего два месяца. Ожидалось, что в ноябре в его честь проведут праздничный концерт.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне переживают из-за состояния Александры Пахмутовой после ухода мужа. Многие опасаются, что композитор может уйти вслед за мужем.