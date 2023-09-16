Убил тяжелый недуг: умерла звезда сериала "Саша+Маша"

Смерть знаменитости поразила поклонников

Начало осени выдалось очень тяжелым для нашей страны. Один за одним уходят именитые артисты. Накануне стало известно о смерти популярного кинорежиссера и актера Игоря Кечаева. Жизнь знаменитости оборвалась на 63-м году.



Оказалось, что любимец публики долгое время боролся с тяжелым недугом. К сожалению, в этой войне с болезнью Игорь Викторович проиграл. От чего конкретно страдал артист, не сообщается. О трагедии рассказали в Электротеатре Станиславский. Известно, что талантливый артист и режиссер покинул этот мир несколько дней назад и уже захоронен, однако широкой общественности о трагедии стало известно только недавно.



Российскому зрителю ныне покойная звезда запомнилась блистательной игрой в популярном телесериале "Саша + Маша". Также талантливый культурный деятель трудился над созданием таких знаменитых телесериалов, как "След", "Чужая жизнь", "Паром для двоих" и другими. Его смерть стала большим ударом для родных.



Напомним, сегодня, 16 сентября, также стало известно о кончине знаменитого артиста Вячеслава Гришечкина. Внезапно актер почувствовал себя плохо, его госпитализировали. К сожалению, сердце звезды не выдержало, и он умер.

