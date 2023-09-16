Умер Вячеслав Гришечкин: что убило полковника Староконь из сериала "Солдаты"

Смерть звезды поразила всю страну

Ужасная трагедия произошла в сфере российского кинематографа. Внезапно этот мир покинул знаменитый артист, настоящий любимец публики Вячеслав Гришечкин. Его скоропостижная смерть привела в отчаяние многочисленных поклонников, коллег и родных знаменитости. Талантливому артисту был всего 61 год.



Для многих Гришечкин тесно ассоциируется с блистательно отыгранной им ролью в популярном телесериале "Солдаты". Там ныне покойная знаменитость талантливо воплотила образ полковника Староконь. В свое время сериал имел огромную популярность, его герои получили бесконечную любовь и уважение публики.



Деталями страшной трагедии поделилась глава движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова. Она рассказала, что вместе с Вячеславом собиралась на гастроли, однако звезде стало плохо и его забрали в больницу. У Гришечкина прихватило сердце, медики несколько дней старались его спасти, но тщетно.



Любимца публики не стало накануне, 15 сентября – сердце артиста не выдержало. Когда состоится траурная церемония прощания с выдающимся актером, сообщат позже. Его смерть стала неожиданным и очень болезненным ударом для многих.



К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста России Сергея Соколова.

