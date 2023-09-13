Испустил дух ночью: умер народный артист России

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В культурной сфере нашей страны произошла очередная трагедия. Стало известно о смерти знаменитого российского дирижера, народного артиста Российской Федерации. Ночью скончался главный хормейстер Академического ансамбля Российской армии имени Александрова Сергей Соколов.
Жизненный путь выдающегося музыканта оборвался на 69-м году. Его смерть стала большой трагедией для многочисленных поклонников, коллег, и конечно, родных музыканта. Печальными новостями с общественностью поделились представители музыкального коллектива в социальных сетях.
Сообщается, что прощание с Сергеем Александровичем состоится сегодня, 13 сентября, в 12:00. Выдающегося культурного деятеля проводят в последний путь со всеми почестями. Траурная церемония состоится на военном мемориале Пантеон защитников Отечества Минобороны, передает телеканал "360".
Также стало известно о смерти знаменитого артиста, автора, чьи песни исполняли Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, – Яна Табачника. Как сообщает информационный ресурс "МИР24", звезда ушла из жизни в возрасте 78 лет.
К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста из телесериала "Морские дьяволы".
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