Труп лежал неделю: умер актер из сериала "Морские дьяволы"

Звезде было всего 32 года

Страшная трагедия произошла в культурной сфере. Накануне стало известно о смерти знаменитого российского артиста Кирилла Ильина. Шокирующие обстоятельства гибели звезды заставили публику вздрогнуть.



Выяснилось, что артист, которому было всего 32 года, умер в полном одиночестве. Более того, труп знаменитости обнаружили через целую неделю после его внезапной кончины. Такие леденящие душу обстоятельства публикует информационный ресурс "Радио 1".



Что послужило причиной смерти артиста, неизвестно, отмечает телеканал "360". В прессе нет информации о том, чтобы покойный имел какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Родные и близкие Кирилла не стали раскрывать обстоятельства его смерти. Ильин скончался в собственной квартире.



Широкому зрителю талантливый молодой артист больше всего запомнился блистательной ролью в военной драме о Донбассе "Солнцепек". Также актер сыграл в таких популярных телесериалах, как "Морские дьяволы", "Закрытый сезон", "Капитан Голливуд" и другие, напоминает интернет-издание "Общественная служба новостей".



К слову, недавно в информационном пространстве разгорелся страшный скандал. Бессердечные недоброжелатели соврали о смерти актера-инвалида Алексея Янина.

