"Чудовищная ошибка": кто соврал родным о смерти актера Алексея Янина

"Чудовищная ошибка": кто соврал родным о смерти актера Алексея Янина
Алексей Янин. Фото: Dariya Sidorina/www.globallookpress.com
Миллионы людей были введены в заблуждение

2 сентября произошла просто невероятная и чудовищная ошибка: с утра жена российского актера Алексея Янина сообщила, что супруг скончался после многолетней борьбы с последствиями инсульта. А к вечеру оказалось, что Алексей жив, хотя его состояние тяжелое.

1 сентября актера увезли в больницу Склифосовского с судорогами. А с утра, на следующий день, жену артиста Дарью Клюшникову разбудили звонком, сообщив, что мужа уже нет в живых. И сама  Дарья не имеет понятия, кто донес ее такие чудовищные вести – циничные хулиганы или сотрудники ритуальных агентств.

К вечеру Дарья смогла дозвониться в больницу, где главврач заверил, что Янин жив, однако состояние его тяжелое.

Дарья не стала делать никаких прогнозов подписчикам, лишь уточнив, что Янин находится в коме. Остается лишь верить и надеяться на лучшее.

За день смерть Янина успели подтвердить и в пресс-службе Российского академического молодежного театра – однако затем опубликовали опровержение, принеся извинения всем, кого ненароком могли ввести в заблуждение.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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