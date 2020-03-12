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Актер сериала "Клуб" живет на 15 тысяч рублей в месяц

Актер сериала "Клуб" живет на 15 тысяч рублей в месяц
Алексей Янин. Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/www.globallookpress.com
Парализованному артисту помогают жена, мама и поклонники

Звезда сериала "Клуб" Алексей Янин получает мизерную пенсию по инвалидности. Его ежемесячный доход составляет 15 тыс. руб., что по столичным меркам – смешные деньги, подчеркивает мама артиста Ольга Андреевна.

Инвалидом первой группы перспективный актер стал, когда его парализовало после инсульта. Сейчас 36-летний Янин проходит реабилитацию и пытается вернуться к нормальной жизни, последние пять лет которой для него были самыми сложными, поделилась его мама в группе в "Фейсбук".  

Накануне дня рождения сына, которому 14 марта исполнится 37 лет, она поблагодарила неравнодушных людей, которые оказывают посильную помощь и поддержку их семье. У Янина растет сын, который живет с женой, участницей "Фабрики звезд" Дарьей Клюшниковой, пишет "Стархит". Она не забывает о больном супруге, однако заботится о парализованном артисте Ольга Андреевна.  

В послужном списке Алексея Янина 33 работы. В частности, он сыграл Алекса в молодежном сериале "Клуб" и главную роль в "Опережая выстрел". Зрителям актер также знаком по фильму "Одноклассницы". А еще Янин снялся в одной из серий известного фильма "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...".

Ксения АНДРЕЕВА

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