Российский композитор запретил Лободе исполнять его хит: все из-за поддержки ВСУ

Российский композитор запретил Лободе исполнять его хит: все из-за поддержки ВСУ
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Правда, пока певица игнорирует его запреты

Российский композитор Олег Влади требует от Светланы Лободы прекратить исполнять "К черту любовь" – музыкант, написавший песню, решил добиваться в суде справедливости. 

Скандал начался после того, как Света объявила о готовности оказывать поддержку украинской армии. До этого момента Лобода могла спокойно петь "К черту любовь". Влади потребовал от коллеги перестать выступать с этим хитом. Естественно, его требования были проигнорированы. После этого композитор пошел с иском в суд.

Олег указывает, что тем самым Лобода нарушает его исключительные права. А суд начнется разбираться в этой истории только в середине октября.

Напомним, в прошлом году Светлана сообщила журналистам, что все средства будет направлять в поддержку украинским войскам.

Не так давно в социальных сетях появился ролик, на котором Светлана выступает на сцене шаурмечной. Кстати, на том же необычном, судя по представлению Лободы, мероприятии отметился Валерий Меладзе и многие российские иноагенты. Ранее "Утро" писало, как начала рушиться карьеры Светы в России после решения поддерживать украинскую армию своими доходами.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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