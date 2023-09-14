Российский композитор запретил Лободе исполнять его хит: все из-за поддержки ВСУ

Правда, пока певица игнорирует его запреты

Российский композитор Олег Влади требует от Светланы Лободы прекратить исполнять "К черту любовь" – музыкант, написавший песню, решил добиваться в суде справедливости.

Скандал начался после того, как Света объявила о готовности оказывать поддержку украинской армии. До этого момента Лобода могла спокойно петь "К черту любовь". Влади потребовал от коллеги перестать выступать с этим хитом. Естественно, его требования были проигнорированы. После этого композитор пошел с иском в суд.

Олег указывает, что тем самым Лобода нарушает его исключительные права. А суд начнется разбираться в этой истории только в середине октября.

Напомним, в прошлом году Светлана сообщила журналистам, что все средства будет направлять в поддержку украинским войскам.

Не так давно в социальных сетях появился ролик, на котором Светлана выступает на сцене шаурмечной. Кстати, на том же необычном, судя по представлению Лободы, мероприятии отметился Валерий Меладзе и многие российские иноагенты. Ранее "Утро" писало, как начала рушиться карьеры Светы в России после решения поддерживать украинскую армию своими доходами.