Всплыли грязные махинации Лободы с российскими звездами

Всплыли грязные махинации Лободы с российскими звездами
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Олег Даль рассказал о подделке документов

Еще не так давно Светлана Лобода была одной из самых популярных и высокооплачиваемых звезд на российской эстраде. В нашей стране она добилась больших творческих успехов, за что на родине, на Украине, постоянно подвергалась жесткой критике.

И все же после начала специальной военной операции заслуженная артистка Украины решила, что работать в России она больше не может. Исполнительница оборвала все контакты, отказалась от контрактов и вернулась на родину.

Впрочем, ее как не принимали, так и не принимают. Светла Лобода постоянно попадает в скандалы, пытаясь доказать, что любит Украину больше, чем Россию. От звезды отверчиваются земляки – и даже поездка на передовую и выступление перед солдатами не исправили ситуацию.

Зато в России артистка чувствовала себя намного свободнее и даже докатилась до грязных махинаций. Об этом рассказал известный композитор и поэт Олег Влади.

По словам звезды, Светлана Лобода подделала документы, устанавливающие права на хит "К черту любовь". Из-за этого беглая певица получила возможность не указывать имя автора.

"Все бы ничего, но там подделана моя подпись, что видно даже невооруженным глазом", – отметил Олег Даль.

Композитор подчеркнул, что ему предоставили копию договора почему-то на украинском языке. Сейчас он намерен бороться с махинаторшей за справедливость.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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