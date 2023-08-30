Украинская певица с русскими корнями Кароль спела на фоне "горящего Кремля"

Украинская певица с русскими корнями Кароль спела на фоне "горящего Кремля"
Тина Кароль. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистка конфликтует со Светланой Лободой

На фоне специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса часть российских звезд не просто сбежали из страны, но и скатились до абсолютно хамских заявлений. По уровню русофобии их могут переплюнуть разве что украинские артисты, например, Тина Кароль.

Народная артистка Украины весьма популярна в своей стране, хотя родилась она в Магадане. Так или иначе, певица представляла Незаложенную на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Кроме того, Тина Кароль провела несколько сезонов в кресле наставника украинской адаптации шоу "Голос". Однако хайповать звезда предпочитает не за счет своих творческих способностей, а за счет дешевых политических манипуляций, играя на низменных чувствах людей.

Так, Тина Кароль выступила на фоне "горящего Кремля". Ее концерт, по данным "Общественной службы новостей", проходил в минувшее воскресенье, 27 августа.

Скандальным видео делится телеграмм канал "НЕБОЖЕНА". На кадрах видно, как Тина Кароль поет на фоне компьютерной графики, изображающий Кремль в огне.

"Кстати, Кароль интриговала против Лободы долгие годы, выживала ее с украинских телеканалов", – уточнили авторы.

Действительно, Светлана Лобода даже после бегства из России постоянно подвергается критике на Украине.

Также известно, что Тина Кароль долгие годы состоит в любовных отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским, который не жалеет денег для пиара певицы. 

Впрочем, денег олигарх не жалеет и для финансирования преступного киевского режима. Именно Игоря Коломойского украинские СМИ называют одним из тайных покровителей президента Владимира Зеленского.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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