Опустили до шаурмы: что стало с потерявшей миллионы в России Лободой

Опустили до шаурмы: что стало с потерявшей миллионы в России Лободой
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица побирается по сомнительным заведениям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА*. 

Совсем недавно Светлана Лобода была одной из самых успешных и популярных российских певиц, успех ее карьеры сравнивали даже с феноменом Аллы Пугачевой. Но все вмиг рухнуло, когда блондинка решила отвернуться от России и начать жизнь с нуля. В различных интервью артистка говорила, что вся ее команда живет и работает на Украине, и поддерживать Россию она просто физически не может. 

Из-за того, что Светлана Лобода заняла русофобскую позицию, она потеряла уйму денег и контрактов, а бывшие поклонники теперь и слышать о ней не хотят. В то же время на Украине артистку тоже не жалуют, подозревая в лицемерии и корысти. Выходит, что от Лободы отказались практически все, теперь ей остается только выступать на мелких закрытых вечеринках, да в сомнительных ресторанах.

На днях в Сети появилось видео, на кадрах которого Светлана Лобода при полном параде выступает на сцене ресторана, где подают... шаурму. Вчерашняя суперзвезда раньше бы никогда не скатилась до такого уровня, ведь за один выход на сцену она получала несколько миллионов рублей. Впрочем, многие звезды с подмоченной репутацией ходят теперь одними и теми же тропками. В том же ресторане отметились также Валерий Меладзе и иноагент Семен Слепаков*. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что всплыли грязные махинации Светланы Лободы с российскими звездами. 

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: НеМалахов • Требует проверки
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