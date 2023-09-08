"Шабаш уродов": во что превратился русофобский концерт Сердючки в США

"Шабаш уродов": во что превратился русофобский концерт Сердючки в США
Андрей Данилко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Данилко очень нужны заокеанские гроши

Когда-то Андрей Данилко пользовался бесконечной любовью и уважением российских зрителей. Однако известные события прошлого года резко все изменили. В какой-то момент любитель переодеваться в женские платья решил, что он большой патриот Украины – теперь Верка Сердючка непримиримый враг нашей страны, который постоянно позволяет себе русофобские заявления.
Антироссийские высказывания стали главной фишкой артиста в его заграничных гастролях. Очередную русофобскую вакханалию Данилко устроил в США.

Стоит отметить, что концерты артиста особой популярностью за рубежом не пользуются. В социальных сетях распространяются записи из полупустых залов, где артист устраивает цирковые представления, пропитанные ненавистью к нашей стране. Надо полагать, Данилко рассчитывал на отклик у американского зрителя, однако там такие кривляния особо никого не удивляют.

Тем более, что главной фишкой лицедея всегда было переодевание в женское платье. Как известно, для американцев это – обыденность, у них в женской одежде ходят и высокопоставленные политики, и чиновники разного уровня.

Русскоязычные пользователи активно комментируют американские гастроли Верки Сердючки в социальных сетях. Люди отмечают, что некогда забавный артист теперь устраивает только русофобские шоу уродов.

"В России кем-то стали, сейчас оплевывают, откуда недавно ели", "Скот неблагодарный!", "Шабаш уродов! Пускай блуждает этот хлам где угодно, только не в России", "Злоба и ненависть пожирает его самого", – пишут в Сети.

К слову, недавно Данилко предрекли участь опальной Лободы.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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