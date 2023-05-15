Лавров врезал Верке Сердючке за провокацию против России на "Евровидении"

Украинца вывели на чистую воду

Знаменитый украинский комик и певец Андрей Данилко продолжает паразитировать на антироссийской тематике. Известный широкой публике по образу грудастой украинки Верки Сердючки артист устроил дерзкую провокацию на популярном музыкальном конкурсе "Евровидение", который состоялся в английском Ливерпуле. На поступок Андрея обратил внимание знаменитый продюсер Сергей Лавров.



Во время конкурса Данилко позволил себе громко проорать со сцены антироссийскую кричалку "Russia, goodbye!" Таким образом он в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к стране, которая позволила ему добиться небывалых высот в карьере.



Лавров объяснил поведение юмориста. Ранее Сергей и Андрей крепко дружили. Продюсер заявил, что сейчас украинский хохмач всеми силами старается закрепиться в Европе. Там он никому не известен и не интересен. На концерты Андрея ходят только обосновавшиеся за рубежом украинцы. Такой дерзкий поступок поможет привлечь к персоне увядающего певца внимание европейцев.

"Он понимает, что ему сейчас нужно хоть чем-то брать, чтобы иметь возможность заработка", – раскрыл мотивы некогда любимого в России украинца продюсер.

