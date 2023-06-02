Трагедия покрыта тайной: скончался легендарный российский актер

Трагедия покрыта тайной: скончался легендарный российский актер
Фото: t.me/truekpru
Новость сообщили в родном театре покойного

Заслуженный артист РФ Валерий Громовиков скончался в 77-летнем возрасте. В Хабаровском театре юного зрителя, где артист служил более двадцати лет, сообщили, что актер до конца своих дней сохранял связь с родным театром и близкие связи с коллегами из учреждения. 

На счету Громовикова – свыше восьмидесяти ролей в кинокартинах. Массовому зрителю он запомнился своими ролями в популярных телесериалах, включая "Солдаты" и "Глухарь".

Известно, что Громовиков ушел из жизни еще в конце мая. Причина летального исхода не оглашается, отмечает МИР24.

По информации медиа, Громовиков среди коллег приобрел прозвище "Гром", заслужив репутацию жизнерадостного и весьма начитанного человека.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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