Трагедия покрыта тайной: скончался легендарный российский актер

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Заслуженный артист РФ Валерий Громовиков скончался в 77-летнем возрасте. В Хабаровском театре юного зрителя, где артист служил более двадцати лет, сообщили, что актер до конца своих дней сохранял связь с родным театром и близкие связи с коллегами из учреждения.
На счету Громовикова – свыше восьмидесяти ролей в кинокартинах. Массовому зрителю он запомнился своими ролями в популярных телесериалах, включая "Солдаты" и "Глухарь".
Известно, что Громовиков ушел из жизни еще в конце мая. Причина летального исхода не оглашается, отмечает МИР24.
По информации медиа, Громовиков среди коллег приобрел прозвище "Гром", заслужив репутацию жизнерадостного и весьма начитанного человека.
Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации
Киев не теряет надежды продвинуться на фронте