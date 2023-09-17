Уход Пахмутовой вслед за мужем – все были готовы к худшему

Уход Пахмутовой вслед за мужем – все были готовы к худшему
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Для композитора новость стала тяжелым ударом

Николай Добронравов скончался на 95-ом году жизни. По слухам, мужчина тяжело болел и последние годы не вставал со своей кровати. За несколько дней до смерти поэт-песенник попал в больницу, врачи провели все необходимые манипуляции, но от госпитализации он отказался. Позже он снова отправился в клинику за повторными процедурами, а спустя десять дней умер.

Близкие поговаривают, что для Александры Пахмутовой потеря супруга – невероятный удар. Они были очень близки и жили душа в душу. Как пишет МК, многие опасались, что она уйдет вслед за Добронравовым сразу после того, как ей сообщат трагическую новость. Поэтому все были готовы к худшему исходу.

Около 12 часов композитору не говорили о том, что ее супруга больше нет. В это время все планировали, как лучше поступить и старались максимально перестраховаться. Перед объявлением о смерти Добронравова Пахмутовой вызвали наряд скорой помощи, в составе которого были лучшие медики. 

"Сообщить страшную весть доверили близкому родственнику Александры Николаевны", – пояснили журналисты.

Как сейчас себя чувствует композитор не сообщается. Знакомые и друзья стараются не тревожить женщину в тяжелый период.

Как ранее сообщало "Утро.ру", Николай Добронравов не дожил до своего юбилея пару месяцев. Ожидалось, что в ноябре в его честь проведут праздничный концерт.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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