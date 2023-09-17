Ушел к Кобзону и Градскому: муж Пахмутовой умер накануне юбилея

Сердце поэта-песенника Николая Добронравова остановилось

"Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "Команда молодости нашей", "Надежда", "До свиданья, Москва" – эти, любимые всей страной песни, написаны на стихи Николая Добронравова. В ноябре он должен был отметить 95-й день рождения. Уже снимались юбилейные программы, готовились праздничные концерты...

Но теперь это будут вечера памяти – сердце поэта остановилось. Он ушел к Кобзону и Магомаеву, Зыкиной и Толкуновой, Хилю и Градскому...

Николай Николаевич умер после тяжелой и продолжительной болезни. Хотя несколько лет назад сумел победить ковид. В 2020-м, несмотря не соблюдение всех карантинных мер, он с супругой Александрой Пахмутовой все-таки попал в больницу. Состояние его не было тяжелым, но врачи боялись осложнений. Лечение тогда прошло успешно, Добронравов вернулся в строй. Он порадовал поклонников своего творчества участием в передаче "Белая студия" на канале "Культура". Вместе с супругой Николай Добронравов появлялся и в выпуске ток-шоу "Сегодня вечером".

Николай Добронравов – Лауреат Государственной премии СССР (1982) и премии Ленинского комсомола (1978), кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" двух степеней. Совокупность наград и званий дает ему право упокоиться на Новодевичьем кладбище столицы.