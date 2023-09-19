Море слез: Пахмутова решила положить в гроб к Добронравову дорогую вещь

Подробности похорон легендарного поэта-песенника

В среду, 20 сентября, в Концертном зале имени Чайковского состоится прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Гроб будет стоять на легендарной сцене, где 6 ноября 2007 года плакали по хореографу Игорю Моисееву, 27 ноября 2017 года отдавали последние почести баритону Дмитрию Хворостовскому, а 2 сентября 2018 года проходила гражданская панихида по певцу Иосифу Кобзону.

Как говорят, мужу Александры Пахмутовой заказали дорогой гроб, стоимостью примерно в 200 тысяч рублей. И после прощания вдова положит туда нечто очень личное, дорогое и трогательное. Именно так поступила в свое время Наина Ельцина.

В апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова что-то положила в дубовую домовину Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Иосифовна. Так же, по словам близких, поступит и Александра Пахмутова перед похоронами мужа на Троекуровском кладбище столицы. Ведь вместе они были с 1956 года...

