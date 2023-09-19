Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой

Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой*
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кому достанется недвижимость

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ 

20 сентября в Московском концертном зале имени Чайковского состоится церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым. А в марте, спустя полгода после дня смерти знаменитого песенника, его вдове композитору Александре Пахмутовой предстоит вступить в наследство.

Основной объем наследственной массы составляет квартира на Фрунзенской набережной столицы. Примерная стоимость – 100 миллионов рублей. Знаменитая пара прожила здесь несколько десятилетий. А неподалеку – квартира сбежавшей в Париж Земфиры*. 

Но, как говорят друзья семьи, завещания Николай Добронравов не оставил. В этом просто не было нужны, поскольку детей семье Бог не дал, а единственной наследницей всего, таким образом, автоматически становится его вдова Александра Пахмутова. Вместе они прожили с 1956 года.

Стоит напомнить, что до приезда в Москву местом прописки Александры Пахмутовой был дом номер пять по улице Первой Пятилетки (прежде – Быстряк) Кировского района Волгограда. Он был построен в 1937 году, пережил войну и под его высокими потолками несколько лет жила известный композитор, пока ее не эвакуировали во время войны.

*Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов с формулировкой "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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