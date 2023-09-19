Состояние Пахмутовой резко ухудшилось после смерти мужа

Композитор сдает на глазах

После смерти мужа российский композитор Александра Пахмутова сильно сдала. Поэт-песенник Николай Добронравов прожил с ней в браке всю жизнь и умер в возрасте 94 лет, не дожив до юбилея всего два месяца. Родственники переживают, что 93-летняя вдова не сможет справиться с болью утраты.

Николай Добронравов умер 16 сентября в реанимации одной из московских клиник. Родные не стали говорить Пахмутовой о трагедии под вечер и сообщили ей об этом только на следующий день, предварительно вызвав скорую помощь.

Однако Пахмутова довольно стойко перенесла новость о смерти мужа, ведь она была морально к этому готова. Конечно, композитор тяжело переживает потерю, ведь с мужем она прожила 70 лет душа в душу. При этом накануне стало известно, что состояние Пахмутовой резко ухудшилось.

"Александра Николаевна плачет практически весь день", – рассказали приближенные композитора.

По словам близких, осознание смерти мужа пришло к композитору только сегодня, поэтому ей пока очень нелегко. Пахмутова находится под действием успокоительных, за ней все время следят врачи.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александра Пахмутова решила положить в гроб к мужу дорогую вещь.