"Его похоронили на помоечном кладбище!": внучку Зайцева публично пристыдили на ТВ

Наследнице модельера досталось от писательницы

Российская писательница и радиоведущая Мария Арбатова выступила с осуждением в адрес родственников покойного модельера Вячеслава Зайцева, которые, с ее слов, оставались совершенно равнодушными к здоровью угасающего мужчины. По мнению публицистки, родные повели себя в отношении Славы самым бессовестным образом.

Пока кутюрье страдал от проблем со здоровьем, родственники жили припеваючи и ни о чем не беспокоились, считает Арбатова. А внучка Зайцева, 29-летняя Маруся, до сих пор сидит на зарплате в Доме моды, в котором "работает" в качестве стилиста. Впрочем, сама дама утверждает, что часто созванивалась с дедушкой.

Наследница заявляет, что окружение покойного кутюрье было прекрасным – все сплошь преданные друзья и профессионалы своего дела. Все при дедушке были на своих местах. Арбатова, правда, придерживается несколько иной позиции: мол, Зайцева спасал лишь экс-директор Николай Головин, который таскал его по больницам.

"Головин договорился, чтобы его похоронили на Новодевичьем, а Егор (сын кутюрье – прим. ред.) не взял трубку и похоронил его там, куда никто не доедет, на каком-то помоечном кладбище", – негодует писательница

Управленческие функции Домом моды взял на себя отец Маруси, проживающий на Арбате – в квартире, которую ему подарил Слава. Он и оплатил все долги, затеяв ремонт. А Дом продолжит работу в качестве площадки для тех, кто только встает на путь модного дизайнера.