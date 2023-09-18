Гришечкин предсказал собственную смерть: какая роль стала роковой

Гришечкин предсказал собственную смерть: какая роль стала роковой
Вячеслав Гришечкин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист из сериала "Солдаты" скончался 15 сентября

В минувшую пятницу, 15 сентября, вся страна была шокирована трагической новостью о кончине всенародно любимого актера театра и кино Вячеслава Гришечкина. Заслуженный артист России ушел из жизни на 62-м году. Некоторые поклонники звезды сразу же вспомнили, как он предсказал собственную смерть.

Вячеслав Гришечкин, несмотря на приписку "заслуженный", все равно был народным артистом. Россияне его полюбили за невероятный образ в одном из самых культовых отечественных телесериалов – "Солдаты". Обворожительный, импозантный замполит, а позже и командир части, полковник Староконь стал настоящим любимцем публики.

Наверное, более яркий образ в сериале "Солдаты" смог создать лишь один актер – Алексей Маклаков, – исполнивший роль старшего прапорщика Шматко. Впрочем, коллеги по цеху вместе участвовали и в других телепроектах.

Так, Вячеслав Гришечкин и Алексей Маклаков приняли участие в съемках сериала "Дурдом", вышедшем на экраны в минувшем году. Именно там заслуженный артист предсказал свою смерть.

В 12 серии персонаж Вячеслава Гришечкина сидит в инвалидной коляске в полном одиночестве. Забытый близкими, он пишет письмо персонажу Алексея Маклакова и прощается с ним. Последний прощается с другом в ответ, понимая, что осталось ему недолго.

Ранее мы сообщали, кому достанется наследство покойной звезды сериала "Солдаты".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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