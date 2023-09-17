Дележки не будет: решен вопрос наследства актера Гришечкина

Все имущество достанется дочери

Актер из сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин умер от последствий перенесенного инфаркта. По данным СМИ, его он получил после злоупотребления алкоголем. Мужчине был 61 год.

Источники утверждают, что в больницу его привезли из реабилитационного центра, где Гришечкин лечился от алкоголизма. Врачи зафикисровали у него повышение температуры тела, гипертермию, а также нарушение состояния рассудка на фоне приема спиртных напитков. Больше недели врачи боролись за его жизнь.

Как сообщают СМИ, хоронить Вячеслава Гришечкина планируют 19 сентября. Церемония прощания пройдет в Театре на Юго-Западе, проститься придут друзья, родственники и поклонники артиста.

При этом вопрос с наследством Гришечкина уже решен. По данным Телепрограммы, артист владел квартирой в спальном районе Москвы, дачей в Подмосковье и автомобилем – это достанется его 30-летней дочери Ольге. Она и является единственным наследником, поэтому никакой дележки из-за смерти актера не будет.

Ранее стало известно, что скончался супруг композитора Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов.