Кровоизлияние в мозг: умер известный российский актер и режиссер

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Несколько дней назад в культурной сфере произошла очередная трагедия. Этот мир покинул популярный российский артист, режиссер и мультипликатор Константин Арефьев. Такими печальными новостями поделились представители "Союзмультфильма".
Выдающийся культурный деятель не дожил до круглой даты – в будущем году ему должно было исполниться 60 лет, однако судьба распорядилась иначе. Смерть Арефьева стала большим ударом для его многочисленных поклонников и коллег. Покойный был выдающимся мультипликатором и сделал большой вклад в развитие культурной сферы в нашей стране. Коллеги знаменитости скорбят об утрате вместе с его родственниками.
Как сообщает телеканал "360", артист скончался из-за последствий инсульта. Произошло кровоизлияние в мозг, после чего жизнь звезды оборвалась. Трагедия произошла 4 сентября. Широкому зрителю Константин Арефьев запомнился по ролям в таких кинокартинах, как "Пасечник" и "Психическая атака на Советы".
Печально, но в тот же день, 4 сентября, скончался советский и украинский актер Юрий Потапенко, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, ранее стало известно о трагической гибели знаменитого российского артиста Кирилла Ильина. Звезда популярного телесериала "Морские дьяволы" умер в своей квартире, но его тело обнаружили лишь спустя неделю.
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