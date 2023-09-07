Кровоизлияние в мозг: умер известный российский актер и режиссер

Кровоизлияние в мозг: умер известный российский актер и режиссер
Фото: www.unsplash.com
Смерть настигла звезду на пороге 60-летия

Несколько дней назад в культурной сфере произошла очередная трагедия. Этот мир покинул популярный российский артист, режиссер и мультипликатор Константин Арефьев. Такими печальными новостями поделились представители "Союзмультфильма".

Выдающийся культурный деятель не дожил до круглой даты – в будущем году ему должно было исполниться 60 лет, однако судьба распорядилась иначе. Смерть Арефьева стала большим ударом для его многочисленных поклонников и коллег. Покойный был выдающимся мультипликатором и сделал большой вклад в развитие культурной сферы в нашей стране. Коллеги знаменитости скорбят об утрате вместе с его родственниками.

Как сообщает телеканал "360", артист скончался из-за последствий инсульта. Произошло кровоизлияние в мозг, после чего жизнь звезды оборвалась. Трагедия произошла 4 сентября. Широкому зрителю Константин Арефьев запомнился по ролям в таких кинокартинах, как "Пасечник" и "Психическая атака на Советы".

Печально, но в тот же день, 4 сентября, скончался советский и украинский актер Юрий Потапенко, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, ранее стало известно о трагической гибели знаменитого российского артиста Кирилла Ильина. Звезда популярного телесериала "Морские дьяволы" умер в своей квартире, но его тело обнаружили лишь спустя неделю.

Источник: Союзмультфильм ✓ Надежный источник

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