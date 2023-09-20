С мужем Пахмутовой закопают в могилу на Новодевичьем 200 тысяч рублей

Москва прощается с Николаем Добронравовым

В концерном зале имени Чайковского идут последние приготовления к церемонии прощания с прославленным поэтом Николаем Добронравовым. Элитный гроб с телом мужа Александры Пахмутовой уже стоит на легендарной сцене.

В ритуальном агентстве сообщили корреспонденту "Утро.ру", что этот двухдверный гроб цвета ореха называется "Канада с колоннами". Он выполнен из сосны и ясеня и покрыт матовым лаком. Углы основания гроба, оснащенного ножками, закруглены путем декорирования их в виде колонн. Внутренняя отделка гроба – белоснежный атлас, сатин и бархат. А нижняя часть гроба оснащена деревянными ручками с фиксацией креплениями из бронзы. "Выбранный для похорон Добронравова гроб – лучшее решение для достойных проводов усопшего в иной мир, – пояснили ритуальщики. – Его обычная цена – от 170 до 200 тысяч рублей, в зависимости от страны производства. Самые дорогие везут из Словении".

Напомним, Николай Добронравов скончался в реанимации больницы 16 сентября на 95-м году жизни, после продолжительной болезни. В последнее время он не мог ходить и вставать. Поэтому супруги в этом году много времени провели в санатории, где Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное, но состояние мужа Пахмутовой стремительно ухудшалось...

Захоронят дорогой гроб с телом Николая Добронравова на престижном Новодевичьем кладбище столицы.