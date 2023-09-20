Пахмутову после тяжелого удара к гробу Добронравова в сопроводят врачи "скорой"

Состояние композитора расценивается как тяжелое

В полдень 20 сентября в столичном концертном зале имени Чайковского начнется церемония прощания с легендарным поэтом-песенником Николаем Добронравовым. С утра с его 93-летней вдовой Александрой Пахмутовой работают медики – измеряют давление и дают успокоительное. Она очень слаба и едва держится на ногах, как говорят в окружении.

Несколько машин "скорой помощи" будут дежурить у места проведения гражданской панихиды. Непосредственно в зале рядом с Александрой Пахмутовой тоже будет врач. Он сопроводит композитора к гробу любимого мужа. Пахмутова и Добронравов были вместе с 1956 года. 67 лет! Для Александры Николаевны уход муж стал тяжелейшим ударом.

Напомним, Николай Добронравов скончался в реанимации больницы 16 сентября на 95-м году жизни, после продолжительной болезни. В последнее время он не мог ходить и вставать. Поэтому супруги в этом году много времени провели в санатории, где Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное, но состояние мужа Пахмутовой стремительно ухудшалось. За несколько дней до смерти к Николаю Добронравову приезжала "скорая помощь", но тогда он от госпитализации отказался.