Что поразило Путина в квартире Добронравова и Пахмутовой

Что поразило Путина в квартире Добронравова и Пахмутовой
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства побывал в гостях у звезд

Смерть знаменитого советского поэта Николая Добронравова стала большим ударом для всей страны. Автор песни "Трус не играет в хоккей" еще при жизни стал легендарной фигурой культурной сферы нашей страны. Артист Станислав Садальский рассказал, что однажды в гостях у ныне покойного поэта и его супруги Александры Пахмутовой побывал российский лидер Владимир Путин.

Садальский утверждает, что условия, в которых жили знаменитости, поразили главу государства до глубины души. Пахмутова и Добронравов всю свою жизнь посвятили искусству и совсем не заботились о комфорте и житейских радостях. Скромная обстановка квартиры очень удивила Владимира Владимировича.

"Когда к ним в гости пришел Владимир Путин, он был удивлен, что они так скромно живут. Для них деньги не представляли никакого интереса, они работали", – заявил Станислав на прощании с покойным поэтом.

Стоит отметить, что близкие семейства очень переживают из-за вдовы Добронравова. Александра Пахмутова прожила в счастливом браке с любимым мужем 67 лет. Его смерть стала для нее огромным ударом. Окружающие боятся, что композитору будет очень тяжело пережить такую страшную утрату. На похоронах Пахмутова выглядела чернее тучи.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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