Держали под руки: на черную с ног до головы Пахмутову страшно смотреть

Упокой, Господи, душу новопреставленного Николая!

В Сретенском монастыре столицы состоялось отпевание поэта Николая Добронравова. Овдовевшая Александра Пахмутова на протяжении всей траурной церемонии стояла у гроба. В длинном черном платье и черном платке, казалось, что она похожа на тень. На нее страшно смотреть, ведь с мужем она жила с 1956 год! Слез на глазах почти не было – все уже выплаканы за эти дни. Вдову держали под руку на протяжении всей панихиды, а потом под руки же вывели и посадили в машину.

Было непонятно, появится ли вдова в концертном зале имени Чайковского, где проходит гражданская панихида по поэту. Но прессу на всякий случай в зрительный зал не пускали – съемки строго запрещены. В итоге Пахмутову привели спустя час после начала прощания.

Отдать последние почести знаменитому поэтому пришли продюсер Юрий Аксюта, хоккеист Владислав Третьяк, политик Геннадий Зюганов, певцы Лев Лещенко, Сергей Пенкин и Сергей Волчков.

Напомним, Николай Добронравов скончался в реанимации больницы 16 сентября на 95-м году жизни, после продолжительной болезни. В последнее время он не мог ходить и вставать. Поэтому супруги в этом году много времени провели в санатории, где Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное, но состояние мужа Пахмутовой стремительно ухудшалось...