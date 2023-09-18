"Почти не хожу": у похоронившего жену и сына 85-летнего Инина отказывают ноги

"Почти не хожу": у похоронившего жену и сына 85-летнего Инина отказывают ноги
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как живет знаменитый актер, драматург, писатель и юморист

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения классика отечественного кино Леонида Гайдая. Многие его ленты сняты по сценариям Аркадия Инина. На 21-м  фестивале театре и кино "Амурская осень" в Благовещенск этот прославленный писатель, драматург, сценарист и юморист получил приз имени Леонида Гайдая. А за кулисами дал эксклюзивное интервью "Утро.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Я уже целый год почти не хожу, – вздыхает Аркадий Яковлевич. – Ноги не носят! Вернее, как-то ходят, но стоять они уже не могут. И даже на сцене теперь сидя выступаю. А в ушах у меня – слуховой аппарат. Словом, здоровьем в преклонном возрасте похвастаться не могу..."

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Два года назад скончалась любимая супруга Аркадия Инина -  Инна Иванова, с которой вместе они прожили 60 лет. А следом умер и его 44-летний младший сын Константин. "Жена ушла из жизни, но я не остался один в бытовом смысле, – говорит юморист. – С нами уже 20 лет живет женщина из Грузии, которая всем занимается. Когда жена болела, она помогала нам очень".

"Я человек совершенно неприхотливый, – пояснил Инин. – Она, как грузинка, все время рвется меня накормить, чем-то угостить, а я практически ничего не ем. Так что в основном делаем заказы еды из магазинов и кулинарий". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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