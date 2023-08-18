Не юмор: на чем Галустян зарабатывает астрономические суммы

Раскрыт источник баснословных доходов актера

Уже много лет Михаил Галустян снимается в кино и работает на телевидении. Именно так актер получил грандиозную славу и узнаваемость, которыми может похвастаться сейчас. Но помимо карьеры в шоу-бизнесе, ему удалось добиться успеха и в других сферах.

Как и многие другие знаменитости, Галустян не ограничивает себя лишь одним источником дохода. Несмотря на активный график и задействованность в большом количестве проектов, он находит время, чтобы реализовывать свою предпринимательскую жилку. Как оказалось, эта деятельность тоже приносит актеру немаленькую прибыль.

Как сообщает источник, на сегодняшний день у Михаила Галустяна есть несколько компаний. Выяснилось, что на бизнесе звезда зарабатывает буквально астрономические суммы. Например, актер владеет продюсерским центром, который, по информации СМИ, принес ему в прошлом году 2,8 миллиона рублей. И это далеко не самый крупный улов, которым может похвастаться Галустян.

Также, пишет источник, у юмориста есть кинокомпания "Фреш-фильм". Прибыль с этого бизнеса, как уточняется, составила 6,8 миллиона при выручке в 160. Также Михаил Галустян является совладельцем ресторана "Кому люлей". Однако этот бизнес пока приносит артисту одни расходы и, как сообщается, является убыточным на 8,8 миллиона.

Ранее "Утро.ру" писало, что получивший другое гражданство Галустян выдвинул своей жене жесткий ультиматум. Актер признался, что запретил жене избраннице работать.