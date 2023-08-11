"Батюшки, как замечательно": Пашутин похвастался баснословной пенсией

"Батюшки, как замечательно": Пашутин похвастался баснословной пенсией
Александр Пашутин. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер озвучил размер выплат, которые получает ежемесячно

С работами знаменитого актера Александра Пашутина знаком практически каждый зритель. Артист начал сниматься в кино более полувека назад и за годы своей карьеры сыграл около 200 ролей. Сейчас же, в свои 80 лет, он уже появляется на экранах не так часто, как раньше. Однако на жизнь актер не жалуется.

Александр Сергеевич не только продолжает активно работать, но и получает пенсию. В отличие от некоторых коллег, которые недовольны размером выплат, Пашутину жаловаться не на что. Народный артист не скрывает, что его все более чем устраивает.

Накануне актер похвастался баснословной пенсией в беседе с журналистами. Александра Сергеевич признался, что получает ежемесячно 95 тысяч рублей вместе с собянинскими выплатами. Артист поблагодарил мэра столицы и рассказал, что не может сдержать радости, когда ему приходит пенсия.

"Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!", – процитировала Александра Пашутина "Общественная служба новостей".

Кроме того, Пашутин объяснил, от чего может зависеть размер пенсий у людей его профессии. По словам артиста, те, кто работает в театре, могут похвастаться большей зарплатой, чем киноактеры. А значит, у них больше и отчисления в ПФ.

Ранее "Утро.ру" писало, что Пашутин раскритиковал Пугачеву. Актер назвал певицу самовлюбленной и выразил уверенность в том, что она жалеет о своем отъезде из России.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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