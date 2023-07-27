Не позавидуешь: озвучен размер пенсии Михаила Боярского

Стало известно, на что живет актер

Знаменитый "мушкетер" годами усердно трудился. На его счету более сотни проектов в кино и театре, а также немало музыкальных работ. Актер уже достиг пенсионного возраст и, конечно, получает положенные выплаты. Однако, как выяснилось, Михаилу Боярскому в этом плане не позавидуешь.

Для сравнения, Алла Пугачева, по данным СМИ, ежемесячно получает около 30 тысяч рублей. Этому способствовало звание народной артистки СССР. Что же касается исполнителя одной из главных ролей в фильме "Гардемарины, вперед!", то он в свое время был удостоен звания народного артиста РСФСР, но пенсия у него скромнее – 20 тысяч рублей.

По словам театрального продюсера и промоутера Евгения Морозова, выплаты могли бы быть больше, если бы Михаил Боярский жил не в Петербурге. Артисты в Москве, как оказалось, имеют надбавку к пенсии от города в размере 30 тысяч рублей. Впрочем, "мушкетера" это вряд ли расстраивает, ведь у него даже на старости лет имеется хороший доход. Как рассказал эксперт, актер продолжает выступать на корпоративах, с которых в среднем зарабатывает около миллиона рублей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о размере пенсии Светланы Светличной. Она, стоит отметить, больше чем у Михаила Боярского. И на скромную жизнь актрисе этой суммы хватает.