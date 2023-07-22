Живет как обычный пенсионер: раскрыт размер пенсии Светланы Светличной

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Несколько лет назад СМИ были потрясены заявлениями сына знаменитой советской актрисы Светланы Светличной, Алексея Ивашова. Он утверждал, что его мать живет в страшной нужде и получает копейки, на которые тяжело выжить. Но оказалось, что это была всего лишь ложь, развенчанная самой Светланой и певицей Аленой Кравец.
Светлана Светличная, известная своими яркими ролями в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя", является заслуженной артисткой РСФСР. Ее талант и харизма покорили миллионы зрителей, имя Светличной стало символом советской кинематографии.
Но оскорбительные слова сына ударили по репутации актрисы. Алексей Ивашов заявил, что его мать живет в нищете, с трудом концы с концами сводит и выживает на ежемесячную сумму всего 10 тысяч рублей. Эти слова вызвали шквал сочувствия и недовольства у поклонников актрисы, а также у мировых СМИ.
Однако певица Алена Кравец, которая дружит с актрисой рассказала, что Светлана живет как обычный пенсионер и получает пенсию 50 тысяч рублей. По словам Алены, на скромную жизнь артистке вполне хватает.
Поэтому резонансное заявление Алексея Ивашова о бедственном положении его матери оказалось неправдой. Светлана Светличная получает приличную пенсию и не нуждается в помощи своего сына.
Анкара делает выводы