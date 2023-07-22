Живет как обычный пенсионер: раскрыт размер пенсии Светланы Светличной

Звезда советского кино живет весьма скромно

Несколько лет назад СМИ были потрясены заявлениями сына знаменитой советской актрисы Светланы Светличной, Алексея Ивашова. Он утверждал, что его мать живет в страшной нужде и получает копейки, на которые тяжело выжить. Но оказалось, что это была всего лишь ложь, развенчанная самой Светланой и певицей Аленой Кравец.

Светлана Светличная, известная своими яркими ролями в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя", является заслуженной артисткой РСФСР. Ее талант и харизма покорили миллионы зрителей, имя Светличной стало символом советской кинематографии.

Но оскорбительные слова сына ударили по репутации актрисы. Алексей Ивашов заявил, что его мать живет в нищете, с трудом концы с концами сводит и выживает на ежемесячную сумму всего 10 тысяч рублей. Эти слова вызвали шквал сочувствия и недовольства у поклонников актрисы, а также у мировых СМИ.



Однако певица Алена Кравец, которая дружит с актрисой рассказала, что Светлана живет как обычный пенсионер и получает пенсию 50 тысяч рублей. По словам Алены, на скромную жизнь артистке вполне хватает.



Поэтому резонансное заявление Алексея Ивашова о бедственном положении его матери оказалось неправдой. Светлана Светличная получает приличную пенсию и не нуждается в помощи своего сына.