Живет как обычный пенсионер: раскрыт размер пенсии Светланы Светличной

Живет как обычный пенсионер: раскрыт размер пенсии Светланы Светличной
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда советского кино живет весьма скромно

Несколько лет назад СМИ были потрясены заявлениями сына знаменитой советской актрисы Светланы Светличной, Алексея Ивашова. Он утверждал, что его мать живет в страшной нужде и получает копейки, на которые тяжело выжить. Но оказалось, что это была всего лишь ложь, развенчанная самой Светланой и певицей Аленой Кравец.

Светлана Светличная, известная своими яркими ролями в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя", является заслуженной артисткой РСФСР. Ее талант и харизма покорили миллионы зрителей, имя Светличной стало символом советской кинематографии.

Но оскорбительные слова сына ударили по репутации актрисы. Алексей Ивашов заявил, что его мать живет в нищете, с трудом концы с концами сводит и выживает на ежемесячную сумму всего 10 тысяч рублей. Эти слова вызвали шквал сочувствия и недовольства у поклонников актрисы, а также у мировых СМИ.

Однако певица Алена Кравец, которая дружит с актрисой рассказала, что Светлана живет как обычный пенсионер и получает пенсию 50 тысяч рублей. По словам Алены, на скромную жизнь артистке вполне хватает.

Поэтому резонансное заявление Алексея Ивашова о бедственном положении его матери оказалось неправдой. Светлана Светличная получает приличную пенсию и не нуждается в помощи своего сына.

Источник: Popcornews ✓ Надежный источник
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