Анита Цой заработала несколько миллионов на огурцах и компотах

Певица рассказала про немузыкальный запасной аэродром

Летом артисты отдыхают – сезон закрыт до сентября. А у Аниты Цой сейчас самая горячая пора – началось время консервации. О видах на урожай-2023 Народная артистка России рассказала "Утро.ру".

"Когда я только начала продавать закрутки собственного производства, то и подумать не могла, что спрос на них будет такой ажиотажный, – радуется исполнительница. – Судите сами: если год назад я закатала 6 тысяч банок с соленьями, компотами и вареньями, то в этом банок будет уже 35 тысяч! А в будущем – еще больше!"

Цены на авторскую консервацию от Аниты Цой не сильно высокие. Литровую банку огурцов "Цойкины рецепты" на популярном маркетплейсе можно купить сегодня всего за 543 рубля, кабачковую икру – за 502, а 250 граммов малинового варенья стоят 371 рубль. Зная эти цены, легко подсчитать, что на банках предприимчивая Цой уже выручила несколько миллионов рублей.

Но хит всех продаж – корейское блюдо кимчи. Это остро приправленные ферментированные овощи, в первую очередь, пекинская капуста.

"Конкуренты пытаются делать аналоги, но ни у кого еще так же вкусно не получилось", – рассказала певица.

В этом году, конечно, холодная погода не благоволит сельхозработам. "К счастью, у меня есть теплицы, где все отлично растет, так что обещаю: без закруток народ не оставлю! Все – домашнее, органическое, натуральное!" – обещает звезда.