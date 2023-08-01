Получивший другое гражданство Галустян выдвинул своей жене жесткий ультиматум

Комику неприятно видеть свою супругу

Российский комик и шоумен Михаил Галустян сегодня является одним из самых популярных и востребованных артистов на российской эстраде. Недавно он дал откровенное интервью, в котором рассказал о культовых моментах своей карьеры и жизни.

В беседе с Надеждой Стрелец Михаил Галустян признался, что запретил жене Виктории работать. Финансовое обеспечение своей семьи, в том числе двух дочерей комик полностью взял на себя. Шоумен признался, что жесткий ультиматум не работать он поставил жене потому, что просто напросто не хочет видеть свою супругу работающей кем-либо.



Галустян не понимает, зачем его любимой женщине работать, если он сам зарабатывает достаточное количество средств для жизни.

"Мне было бы неприятно, если бы моя жена работала в компании и какой-то начальник ее ругал за что-то, относился к ней как-то плохо", – признался шоумен.

При этом жена артиста Виктория может свободно заниматься благотворительностью и общественными делами. Такие начинания Галустян только с удовольствием поддерживает. Более того, он не против, если его жена займется каким-либо бизнесом.

Напомним, недавно Михаил Галустян получил гражданство Армении и новый паспорт. Это решение для многих стало неожиданным, поэтому интерес к персоне комика еще больше возрос.