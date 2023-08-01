Получивший другое гражданство Галустян выдвинул своей жене жесткий ультиматум

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Российский комик и шоумен Михаил Галустян сегодня является одним из самых популярных и востребованных артистов на российской эстраде. Недавно он дал откровенное интервью, в котором рассказал о культовых моментах своей карьеры и жизни.
В беседе с Надеждой Стрелец Михаил Галустян признался, что запретил жене Виктории работать. Финансовое обеспечение своей семьи, в том числе двух дочерей комик полностью взял на себя. Шоумен признался, что жесткий ультиматум не работать он поставил жене потому, что просто напросто не хочет видеть свою супругу работающей кем-либо.
Галустян не понимает, зачем его любимой женщине работать, если он сам зарабатывает достаточное количество средств для жизни.
"Мне было бы неприятно, если бы моя жена работала в компании и какой-то начальник ее ругал за что-то, относился к ней как-то плохо", – признался шоумен.
При этом жена артиста Виктория может свободно заниматься благотворительностью и общественными делами. Такие начинания Галустян только с удовольствием поддерживает. Более того, он не против, если его жена займется каким-либо бизнесом.
Напомним, недавно Михаил Галустян получил гражданство Армении и новый паспорт. Это решение для многих стало неожиданным, поэтому интерес к персоне комика еще больше возрос.
Путешественники недовольны решением властей
Музыкант смог сохранить отношения после развода