Не Михаил: вскрылось настоящее имя Галустяна

Комик не так прост, как кажется

В СМИ просочилась информация о том, как на самом деле зовут российского комика и гражданина Армении Михаила Галустяна. Данные раскрыл сам шоумен. По его словам, имя он никогда не менял. Михаилом его зовут в семье с детства, но на самом деле имя звучит иначе.

По паспорту Михаил Галустян является Нашаном Сергеевичем. Так его назвали в честь деда. Кроме того, в звездной семье комика необычные для российского слуха имена практически у всех. При этом в России их ждут на простой манер. Бабушку зовут Вартануш, а в народе Валентина. Деда так же, как и его по паспорту. И его тоже всю жизнь называли Михаилом.

Также комик не мог обойтись без шуток и отметил, что по паспорту его называли только сотрудники полиции. Михаил Галустян признался, что любит свое настоящее имя, но уже привык к тому, как его зовут на российский манер.

Напомним, в этом году Михаил Галустян получил гражданство Армении. Комик неожиданно решил получить паспорт этой страны без каких-либо видимых причин. Многих это удивило, ведь российское гражданство у него уже есть.