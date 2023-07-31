Не Михаил: вскрылось настоящее имя Галустяна

Не Михаил: вскрылось настоящее имя Галустяна
Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Комик не так прост, как кажется

В СМИ просочилась информация о том, как на самом деле зовут российского комика и гражданина Армении Михаила Галустяна. Данные раскрыл сам шоумен. По его словам, имя он никогда не менял. Михаилом его зовут  в семье с детства, но на самом деле имя звучит иначе. 

По паспорту Михаил Галустян является Нашаном Сергеевичем. Так его назвали в честь деда. Кроме того, в звездной семье комика необычные для российского слуха имена практически у всех. При этом в России их ждут на простой манер. Бабушку зовут Вартануш, а в народе Валентина. Деда так же, как и его по паспорту. И его тоже всю жизнь называли Михаилом. 

Также комик не мог обойтись без шуток и отметил, что по паспорту его называли только сотрудники полиции. Михаил Галустян признался, что  любит свое настоящее имя, но уже привык к тому, как его зовут на российский манер. 

Напомним, в этом году Михаил Галустян получил гражданство Армении. Комик неожиданно решил получить паспорт этой страны без каких-либо видимых причин. Многих это удивило, ведь российское гражданство у него уже есть. 

Источник: YouTube-шоу Надежды Стрелец • Требует проверки
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