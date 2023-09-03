Потребовала денег: Муцениеце подала в суд на Прилучного

Звезда решила выселить бывшего из квартиры

Весной 2023 года суд принял решение об удовлетворении иска Агаты Муцениеце – экс-супруг Павел Прилучный был выписан из четырехкомнатного жилья в Москве. Однако актриса, кажется, решила идти до конца – теперь она требует от бывшего компенсировать все затраты, которые ранее понесла из-за утомительного процесса.

Сегодня все вопросы между бывшей парой решаются через их представителей. В новом иске Агаты требует от Прилучного оплатить все расходы на адвокатов, которые пришлось выплачивать 51 тысячу рублей. Такую сумму от бывшего звезда и намерена вытрясти из Павла.

Озвученный размер, кажется, вовсе нельзя отнести к звездному. А речь идет всего лишь об издержках – включая работу юристов, которые постарались, чтобы суд удовлетворил иск. Правд, за пару заседаний адвокаты смогли решить вопрос.

Отношения между бывшими назвать идеальными весьма сложно. Однако Прилучный регулярно проводит время с общими детьми – десятилетним Тимой и семилетней Мией. Вместе летают с папой и его супругой Зепюр Брутян отдыхать за границу и проводят время вместе в загородном доме. Родители по первому браку, к слову, стараются не пересекаться друг с другом.

Кстати, на линейке 1 сентября такая возможность была – однако Павел предъявил в социальных сетях капельницу, заявив, что затемпературил в самый ответственный для родителей день.

Та самая квартира принадлежит Агате – как говорила сама актриса. После развода Павлу достался дом.