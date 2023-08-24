"Копил бабки на махинации": звезда "Дома-2" Пингвинова проехалась по бывшему

Девушка раскрыла правду

Звезда скандального телешоу "Дом-2" Ирина Пингвинова рассказала о бывшем возлюбленном. Три года назад она получила информацию о своей беременности от Дмитрия Чайкова. Для пары это был настоящий праздник, и они решили обручиться. Но брака так и не случилось.

Перед рождением дочери Пингвинова рассталась со своим парнем. Звезда "Дома-2" тяжело переносила разрыв с возлюбленным. Масла в огонь подливали поклонники, которые засыпали ее вопросами о том, платит ли бывший алименты на дочь.

На днях Пингвинова решила расставить все точки над i. Она призналась, что полностью исключила общение с бывшим. Также она поведала, что причиной их разрыва стала нечестность ее мужчины. Как выяснилось, он копил деньги втайне от нее

"Копил бабки на всякие судебные махинации, при том что для этого не было никакого повода. У нас нет общения, алиментов тоже, естественно, нет", – призналась 25-летняя Пингвинова.

После расставания с нерадивым ухажером звезда "Дома-2" вновь обрела семейное счастье. Она вышла замуж и теперь души в нем не чает. Поклонникам звезда призналась, что доверяет новому возлюбленному, а ее дочь он воспитывает как родную.

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