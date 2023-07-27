"Цыганский табор": Водонаева накинулась на многодетного отца Прилучного

Ведущая дала понять, что не хотела бы оказаться на месте жены актера

После развода с Агатой Муцениеце звезда "Мажора" Павел Прилучный часто подвергался критике. Многие обвиняли его в неверности, пьянстве и даже домашнем насилии. Однако за последний год мнение общественности об актере сильно изменилось. Он женился во второй раз, стал многодетным отцом и с тех пор проявляет себя как добропорядочный семьянин.

Совсем недавно супруга Зепюр Брутян подарила Павлу Прилучному малыша. Несмотря на рождение нового члена семьи, артист не забыл о старших детях и не перестал с ними видеться. Поклонники не перестают восхищаться тем, что семейство постоянно проводит выходные в полном составе. А на днях актер, его наследники и жена все вместе отправились на отдых.

Большая часть фанатов не могут нарадоваться идиллии, которая царит в семье. Подобную позицию Павла Прилучного поддержала и бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева. Знаменитость напомнила, что тоже находится в хороших отношениях с бывшим мужем и отцом своего сына. Однако после похвалы ведущая дала понять, что не хотела бы оказаться в ситуации новой жены актера.

"Глядя на подобные фотографии, я понимаю, почему уже более 10 лет встречаюсь только с молодыми мужчинами без детей. Мне не нужен цыганский табор", – словесно накинулась на многодетного отца Водонаева.

По словам звезды, из-за работы у нее хватает времени и ресурсов лишь на себя и сына. Поэтому, как утверждает Водонаева, она любит быть одна и не хочет обзаводиться семьей.

Ранее "Утро.ру" писало, что со старшим сыном Павла Прилучного произошло несчастье. Тимофей оказался обездвиженным из-за травмы ноги.