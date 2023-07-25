Обездвижен: сын Прилучного оказался в инвалидной коляске

Мальчик не может нормально ходить

У российского актера Павла Прилучного трое детей от двух женщин. В первом браке с актрисой Агатой Муцениеце у него родились двое детей – сын и дочь, вторая жена, тоже актриса, Зепюр Брутян недавно родила ему сына. 11 января 2013 у Прилучного родился сын Тимофей, 3 марта 2016 года дочь Мия, а 2 мая 2023 года вторая жена родила актеру еще одного сына, которого назвали Микаэль.

Недавно со старшим ребенком Павла Прилучного случилось несчастье. Десятилетний сын Прилучного и Муцениеце оказался обездвиженным из-за травмы ноги.

Жена актера Зепюр Брутян показала в своем аккаунте мальчика в инвалидной коляске. Она отметила, что после встречи с отцом мальчику стало значительно лучше.

Стоит отметить, что новая жена Павла Прилучного быстро смогла найти общий язык с его детьми от прошлого брака. Скоро все вместе они улетают на отдых. Зепюр Брутян не спешит возвращаться в кино сразу после родов и посвящает время семье, а также восстановлению своей фигуры.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что новая жена Павла Прилучного пожаловалась на проблемы, связанные с хроническим заболеванием. Красотка переживает сложные времена после родов, из-за чего просит совета у своих верных фанатов.