У жены Прилучного начались приступы

Актриса в панике

Молодая Зепюр Брутян жалуется на проблемы, связанные с хроническим заболеванием. Красотка переживает сложные времена, из-за чего просит совета у своих верных фанатов.

Весной 2023 года Зепюр подарила сыну Павлу Прилучному. Молодая мама радуется ребенку и выкладывает в социальные сети подарки от мужа. И при этом страдает от сезонной аллергии.

У поклонников измученная Брутян интересуется: много ли таких среди ее фанов?

"Как с таким бороться? Уже на стенку лезу", – жалуется красотка.

К слову, не так давно Брутян пожаловалась фанатам на постоянный недосып, от которого никак не может избавиться. Малыш засыпает на пару часов, после чего истошно зовет маму и папу.