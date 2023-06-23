У жены Прилучного начались приступы

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Молодая Зепюр Брутян жалуется на проблемы, связанные с хроническим заболеванием. Красотка переживает сложные времена, из-за чего просит совета у своих верных фанатов.
Весной 2023 года Зепюр подарила сыну Павлу Прилучному. Молодая мама радуется ребенку и выкладывает в социальные сети подарки от мужа. И при этом страдает от сезонной аллергии.
У поклонников измученная Брутян интересуется: много ли таких среди ее фанов?
"Как с таким бороться? Уже на стенку лезу", – жалуется красотка.
К слову, не так давно Брутян пожаловалась фанатам на постоянный недосып, от которого никак не может избавиться. Малыш засыпает на пару часов, после чего истошно зовет маму и папу.
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