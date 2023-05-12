"Произошло очень важное событие": новая жена Прилучного обратилась к россиянам

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Недавно родившая ребенка Зепюр Брутян сообщила поклонникам, что практически не спит. Причина кроется в том, что ее сын засыпает только на три часа, после чего начинает в срочном порядке звать родителей.
Актриса опубликовала новое видео в своих соцсетях, рассказав о собственной жизни после появления малыша в семье. Она предстала в домашнем виде с патчами на глазах. По ее словам, все заботы о новорожденном сейчас во многом ее ответственность, поскольку Павел Прилучный постоянно работает.
"Со мной произошло очень важное событие в моей жизни, которое просыпается каждые три часа. Как нормальный ребенок. Но знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать вам, что это самый лучший будильник в моей жизни", – не унывает мама.
При этом, несмотря на младенческие хлопоты, Брутян иногда может позволить себе отдохнуть. Дома супруг забирает ответственность за сына, благодаря чему актриса посещает салоны красоты, передает "Пятый канал".
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