Вспомнившая о детях Муцениеце отреагировала на провокации Брутян

Вспомнившая о детях Муцениеце отреагировала на провокации Брутян
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Павел Прилучный надолго забрал наследников у бывшей жены

Павел Прилучный и Зепюр Брутян находятся в браке один год. Супруги воспитывают родившегося в конце весны 2023-го сына. Недавно семейство отправилось на Мальдивы, взяв с собой детей от первого брака актера – Тимофея и Мию. Так их мать и бывшая жена Прилучного 34-летняя Агата Муцениеце на время осталась одна.

Во время отдыха на Мальдивах Брутян то и дело делилась в популярной социальной сети кадрами с детьми Прилучного и Муцениеце. Поклонники заподозрили Зепюр в провокациях. Мол, новая жена Павла таким образом пыталась показать, что детям очень хорошо с ней. 

Муцениеце вспомнила о своих наследниках после показательного сближения Брутян с ними. Агата опубликовала в Сети скриншот телефона, сделанный во время видеозвонка отпрыскам. Актриса написала, что очень любит своих детей и сильно по ним скучает. 

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке восемь лет. Сын Тимофей появился на свет в январе 2013 года, а дочь Мия – в марте 2016-го. Супруги развелись в начале лета 2020-го после громкого скандала, во время которого актриса публично обвинила экс-возлюбленного в рукоприкладстве.

Источник: Утро.ру • Требует проверки
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