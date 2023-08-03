Муцениеце подловили топлес в публичном месте – откровенное фото

Многих удивили гуляющие по Сети откровенные кадры с участием актрисы

Когда-то пару Агаты Муцениеце и Павла Прилучного называли одной из самых красивых и гармоничных. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала "Закрытая школа", тайно поженились в 2011 году, дважды стали родителями. Казалось, счастье будет длиться вечно, но спустя почти десять лет брак рухнул.

Вот уже три года Муцениеце находится в статусе свободной женщины и не говорит о личном. Поклонникам остается только гадать, кто занимает сердце артистки теперь, и занимает ли вообще. Впрочем, сложно отрицать, что в каком-то смысле развод даже пошел брюнетке на пользу. Многие отмечают, что после расставания с Прилучным она будто бы стала более уверенной в себе и даже раскрепощенной.

Если одних трансформация актрисы радует, то другие считают, что в последнее время звезда серьезно перегибает палку. Чего-то только стоит ее роль в фильме "Стая", ради которой Муцениеце появилась в кадре топлес и в одних трусах.Такого зрители от матери двоих детей уж точно не ожидали.

Во время просмотра эпизода, в котором знаменитость предстала практически полностью раздетой, создается впечатление, что она совершенно не стесняется ни своего партнера, ни съемочную группу, ни зрителей, которые потом увидят ее в кадре. Поэтому сложно сказать, чем именно актриса шокировала народ больше: своим уверенным поведением перед камерой или решением оголиться в публичном месте.

Впрочем, это уже далеко не первый случай, когда Агата Муцениеце удивляет поклонников откровенными кадрами со своим участием. Ранее звезда позировала совершенно голой для постера к своему шоу "Абсолютно другая нага". Несмотря на то, что тело актрисы выглядело как тень на красном фоне, некоторые детали ее изгибов видны особенно отчетливо.