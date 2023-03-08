Абсолютно голая Муцениеце выкатила соски на радость публике

Такого бывшая жена Прилучного еще не делала

34-летняя Агата Муцениеце не так давно перевозбудила публику после анонса нового спектакля, выбрав чрезвычайно эротичные кадры. На них актриса позирует совершенно голой.

Хотя сделано все в абсолютно красно-черном фоне, формы актрисы можно рассмотреть детально. На радость публике бывшая жена Павла Прилучного засветила соски.

Как оказалось, Агата снялась специально для постера к своему шоу "Абсолютно другая нага". Формат программы пока что непонятен – сами создатели лишь сообщают, что о "феерии, вдохновленной кабаре и стендапом".