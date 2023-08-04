"Как же сочно": роскошная жена Прилучного показала налитую грудь

"Как же сочно": роскошная жена Прилучного показала налитую грудь
Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Зепюр вызвала фанатские ахи и охи

Павел Прилучный и Зепюр Брутян недавно стали родителями. Ребенок родился всего через год после начала их отношений. Для звезды "Мажора" это уже третий ребенок, а для Зепюр первенец. Мальчика назвали Микаэль. 

После родов к Зепюр Брутян было приковано особое внимание поклонников, ведь Прилучный любит только красивых и подтянутых женщин. К удивлению многих, Брутян моментально пришла в форму и уже во всю демонстрирует крепкий пресс. Для того, чтобы помочь жене похудеть, Прилучный даже ходил вместе с ней в спортзал. 

Звездная семья не скрывает подробностей личной жизни и часто демонстрирует кадры с тех или иных мероприятий и поездок. Чувствуется, что Прилучный обожает Брутян и заботится о ней изо всех сил. На днях жена Прилучного показала смелый образ в отпуске на Мальдивах, не скрывая оголенных участков тела. Актриса  предстала на фото в шелковой юбке макси и топе на бретелях, который приоткрыл ее упругую грудь. Поклонники осыпали звезду комплиментами. 

Фото: соцсети

"Соблазняете мужа? Пора за вторым ребенком", "Как же сочно все выглядит",  – облизнулись поклонники. 

Стоит отметить, что на Мальдивы Прилучный взял с собой и детей от прошлого брака с Агатой Муцениеце – сына Тимофея и дочь Мию. 

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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